Реал финансово не осилит покупку Холанда

Новости спорта:У серба будет время исправить свое положение.

Сербский нападающий мадридского Реала Лука Йович, который не впечатляет своей игрой в нынешнем сезоне, все же получит шанс и в следующем розыгрыше чемпионата Испании.

Реал бы попытался летом приобрести молодую звезду Боруссии Эрлинга Холанда, но вызванный пандемией коронавируса кризис вынудит мадридцев вновь сделать ставку на Йовича.

Не станет Реал летом подписывать и Мбаппе, который понимает ситуацию и не станет форсировать свой уход из ПСЖ до 2021 года.

Йович перебрался в Реал летом 2019 года. В текущем сезоне на его счету 24 матча во всех турнирах за команду Зидана (2 гола и 2 ассиста).

Мадридцы находятся на втором месте в турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от Барселоны на два очка. Сезон в Испании планируют возобновить в июне.