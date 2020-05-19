Игрок Шахтера назвал времена во Фламенго лучшими в карьере

Новости спорта:Хавбеку «горняков» запомнился этап выступлений в рядах «стервятников».

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик считает, что выступления в рядах «Фламенго» были лучшим периодом в его профессиональной карьере.

«Я могу сказать, что пережил лучший период в карьере в футболке «Фламенго». Фанаты относились ко мне очень хорошо, и мне удавалось помогать команде обеспечивать хороший результат. Это было замечательно для меня. Я помню гол, который забил «Ботафого». Я получил передачу с фланга, которую завершил сильным ударом с левой, которая не является моей сильной ногой. Этот гол был самым красивым в моей карьере во «Фламенго», да и в целом тоже», - отметил Алан Патрик.

Напомним, во «Фламенго» Алан Патрик играл с лета 2015 по конец 2016 годов на правах аренды из «Шахтера». Впоследствии хавбек вернулся в ряды «горняков», где ему удалось отвоевать место в основном составе.