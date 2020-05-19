Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает

Игрок Шахтера назвал времена во Фламенго лучшими в карьере

Игрок Шахтера назвал времена во Фламенго лучшими в карьере
12:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Хавбеку «горняков» запомнился этап выступлений в рядах «стервятников».

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик считает, что выступления в рядах «Фламенго» были лучшим периодом в его профессиональной карьере.

«Я могу сказать, что пережил лучший период в карьере в футболке «Фламенго». Фанаты относились ко мне очень хорошо, и мне удавалось помогать команде обеспечивать хороший результат. Это было замечательно для меня. Я помню гол, который забил «Ботафого». Я получил передачу с фланга, которую завершил сильным ударом с левой, которая не является моей сильной ногой. Этот гол был самым красивым в моей карьере во «Фламенго», да и в целом тоже», - отметил Алан Патрик.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Напомним, во «Фламенго» Алан Патрик играл с лета 2015 по конец 2016 годов на правах аренды из «Шахтера». Впоследствии хавбек вернулся в ряды «горняков», где ему удалось отвоевать место в основном составе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Чемпионат Бразилии, Алан Патрик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кикбоксер Журавлев о ситуации с возможным боем Усика и Грицая: Ошибаются и те, и другие
02 Экс-форварда Зари может заменить Обамеянга за 22 млн фунтов
03 Беленюк рассказал о завершении карьеры
04 Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
05 У отца Хабиба Нурмагомедова подтвердили коронавирус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь