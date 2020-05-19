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Месси и компания решили остаться на Камп Ноу

Месси и компания решили остаться на Камп Ноу
13:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В клубе отказались выступать на стадионе Йохана Кройффа.

Барселона будет продолжать проводить домашние матчи на Камп Ноу после возобновления сезона Примеры, хотя матчи будут проходить без зрителей.

Соответствующее решение приняли основные игроки клуба — Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жерар Пике и Сержи Роберто.

Еще одним вариантом для проведения матчей после рестарта сезона являлся Стадион Йохана Кройффа, вмещающий 6 тысяч зрителей. На нем проводит игры Барселона Б.

Разница в финансах будет незначительной, даже если Барселона продолжит эксплуатировать Камп Ноу.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал рассматривает возможность проведения матчей в остатке сезона на своей клубной базе.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Барселона лидирует в чемпионате Испании, опережая Реал на два очка. Сезон планируют возобновить в июне.

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ФК Барселона, Ла Лига, Камп Ноу, Примера, Новости спорта.
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