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Кто забивал самые быстрые дубли в украинском чемпионате

Кто забивал самые быстрые дубли в украинском чемпионате
13:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК "Динамо"

Новости спорта:

Полузащитник киевского футбольного клуба "Динамо" Виталий Буяльский и бразильський полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон являются лидерами в нынешнем сезоне Favbet Лиги по скоростным дублями.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

С начала нынешнего сезона чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги зафиксировано 30 дублей, авторами которых стали 22 игрока. Виталий Буяльский и Тайсон в ходе матча забивали два гола быстрее всех — с разницей всего в две минуты.

Чтобы стать новыми соавторами рекорда чемпионатов Украины среди игроков всех клубов обоим футболистам не хватило по одной минуте.

Дубли с интервалом в одну минуту оформили уже 18 игроков. Чаще всего это делали представители "Шахтера" — 7 раз, "Динамо" и "Таврии" — по 2.

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"Горняк" Алекс сейчас является единым игроком, в активе которого уже два дубля за одну минуту.

Чаще всего игроки оформляли дубли за одну минуту в воротах "Волыни" (трижды) и "Черноморца" (дважды).

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УПЛ, Тайсон, Виталий Буяльский, ФК Динамо (Киев).
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