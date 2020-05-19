Ингулец считает, что он занимает 3-е место Первой лиги, а не четвертое

Новости спорта:Сложности регламента.

Ингулец считает, что Профессиональная футбольная лига несправедливо разместила клуб на четвертом месте Первой лиги вместо третьего. Лига объяснила, почему так.

Клуб из Петрово опубликовал вторую часть статьи «Хто тут третій, а хто зайвий?», в которой возмутился трактовкой турнирной таблицы Первой лиги. Ингулец занимает 4-е место турнира, уступая Минаю 3-ю строчку.

Ингулец считает, что он должен опережать Минай благодаря общей лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (+17 против +12), так как по мнению Ингульца, до этого показателя соблюдается равенство по личным встречам с Минаем (команды сыграли вничью один матч — 1:1).

Однако ПФЛ пояснила клубу из Петрово, что Ингулец уступает Минаю из-за того, что подсчет личных встреч в данной ситуации идет не между двумя командами, а между 4-мя командами, которые имеют по 37 очков в турнирной таблице, в том числе это Оболонь-Бровар и Агробизнес.

В личных встречах между Ингульцом, Минаем, Оболонью-Бровар и Агробизнесом: Ингулец и Минай имеют по 7 очков, Оболонь-Бровар — 6, Агробизнес — 3.

Следующий критерий при равенстве: разница мячей в матчах между 4-мя командами, которая также равна у Ингульца и Миная (по+3 мяча).

После этого: количество мячей, забитые между 4-мя командами, по которым преимущество у Миная (10 голов против 6).