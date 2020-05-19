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Футболисты Лацио высказали недовольство по снижению зарплат

Футболисты Лацио высказали недовольство по снижению зарплат
14:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Если сезон не продолжится, они могут не получить полные выплаты и летом.

Президент Лацио Клаудио Лотито сообщил футболистам о намерении снизить им зарплаты за март и апрель, а также пойти на этот шаг в последующие месяцы, если сезон Серии А не будет возобновлен.

Игроки римского клуба оказались недовольны подобным предложением руководителя, выступив против снижения зарплат.

Лацио возобновил тренировки 8 мая и продолжает подготовку к возможному возобновлению чемпионата Италии, где они занимают вторую позицию.

На данный момент в Италии действует запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня. Футбол не вернется до 20 июня.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

В период пандемии многие клубы отказались от полной выплаты зарплат игрокам из-за нарастающего финансового кризиса.

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ФК Лацио, Серия А, Карантин, Новости футбола, Коронавирус.
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