Футболисты Лацио высказали недовольство по снижению зарплат

Новости спорта:Если сезон не продолжится, они могут не получить полные выплаты и летом.

Президент Лацио Клаудио Лотито сообщил футболистам о намерении снизить им зарплаты за март и апрель, а также пойти на этот шаг в последующие месяцы, если сезон Серии А не будет возобновлен.

Игроки римского клуба оказались недовольны подобным предложением руководителя, выступив против снижения зарплат.

Лацио возобновил тренировки 8 мая и продолжает подготовку к возможному возобновлению чемпионата Италии, где они занимают вторую позицию.

На данный момент в Италии действует запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня. Футбол не вернется до 20 июня.

В период пандемии многие клубы отказались от полной выплаты зарплат игрокам из-за нарастающего финансового кризиса.