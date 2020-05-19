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Один киберспортсмен 58 часов подряд играл в FIFA

Один киберспортсмен 58 часов подряд играл в FIFA
14:10 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Даниэль Dox Осемеудиаме попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Киберспортсмен в FIFA из Нигерии Даниэль Dox Осемеудиаме устроил стрим-марафон, на котором в течение 58 часов играл в футбольный симулятор от EA. Теперь он ждет официального признания своего достижения со стороны представителей Книги рекордов Гиннесса.

Чтобы превзойти предыдущий рекорд, который был установлен в 2014 году, Осемеудиаме необходимо было играть больше 48 часов и 49 минут. Dox решил не останавливаться на этом и провести в FIFA еще десять часов. В течение стрима киберспортсмен мог брать небольшие перерывы после каждого часа.

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Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попала 90-летняя японка Хамако Мори. Она была признана самым возрастным геймером. Ее включили в список в ноябре 2019 года в возрасте 89 лет, а 8 мая было опубликовано интервью с ней на канале Guinness World Records.

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ФИФА, Сборная Нигерии, Киберспорт, Даниэль Dox Осемеудиаме.
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