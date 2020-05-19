Топ-клубы Европы проведут Кубок Солидарности для медиков

Новости спорта:"Интер", "Бавария" и "Реал" проведут турнир в поддержку медиков.

Турнир в поддержку медиков под названием "Кубок Солидарности – футбол для героев" пройдет в 2021 году.

В нем примут участие европейские суперклубы - итальянский "Интер", немецкая "Бавария" и испанский "Реал", сообщает официальный сайт миланского "Интера".

Поединок "Интер" – "Бавария" пройдет в Милане, матч "Реал" – "Интер" – в Мадриде, а игра "Бавария" – "Реал" состоится в Монако.

Расписание будет объявлено позднее, когда клубы узнают свой точный график, а фанаты будут допущены на трибуны.

Все доходы от турнира будут направлены медицинским учреждениям в качестве символа поддержки от объединенной Европы.