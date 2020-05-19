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Три украинских обладателя Золотого мяча обратились к Верховной Раде

Три украинских обладателя Золотого мяча обратились к Верховной Раде
15:07 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Три обладателя Золотого мяча считают, что обвинения в адрес УАФ надуманы.

Три украинских обладателя Золотого мяча, Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, написали открытое письмо к руководству Верховной Рады и народным депутатам, в котором высказали поддержку Украинской ассоциации футбола и ее президенту Андрею Павелко. В тексте заявления сказано:

«Мы с грустью наблюдаем, как на протяжении уже более двух лет продолжается масштабная информационная война против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Одной из главных тем для манипуляций в рамках этой грязной кампании стала государственная программа по развитию футбольной инфраструктуры Украины.

С созданием в конце прошлого года в Верховной Раде Временной специальной следственной комиссии (ВСК) мы надеялись, что народные депутаты в сотрудничестве с правоохранительными органами изучат все аспекты реализации этой программы и дадут четкие ответы на вопрос: имели здесь место злоупотребления или все обвинения в адрес УАФ были надуманы.

Поэтому мы сознательно не комментировали деятельность ВСК с момента ее создания, чтобы наша позиция не была расценена как давление на членов ВСК Верховной Рады. Мы искренне надеялись, что полгода – достаточный срок, чтобы разобраться в проблеме. Однако, в течение шести месяцев работы ВСК сложилось впечатление, что целью работы комиссии было не установление истины, а создание нового инструмента для манипуляций по этой теме.

Об этом свидетельствуют и последние заявления отдельных народных депутатов, которые ставят политические интересы выше интересов украинского футбола. Есть серьезные опасения, что для некоторых важнее само существование такой комиссии, как технологии для новых манипуляций, а не объективные результаты ее работы.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Поэтому просим вас ни при каких обстоятельствах не допустить политизации работы ВСК и исключить политику как таковую, по этому вопросу при рассмотрении предложения о продлении работы комиссии».

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Все по теме:

Олег Блохин, Андрей Шевченко, Золотой мяч, Футбол, Игорь Беланов.
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