Соболь может пойти по пути Малиновского

Новости спорта:Агент пролил свет на будущее Эдуарда Соболя.

Футбольный агент Сергей Серебренников рассказал, что Эдуард Соболь в шаге от полноценного перехода из «Шахтера» в «Брюгге», где находится на правах аренды. Также Сергей заявил, что зимой интерес к Эдуарду проявлял клуб из АПЛ.

«Вопрос практически решен. Остались нюансы юридического характера. Думаю, в ближайшие дни все решится. Большая вероятность, что он останется игроком Брюгге.

Эдуард Соболь двигается по пути Руслана Малиновского. Зимой интерес по нему был из Англии. Конечно, это клуб Премьер-лиги.

Брюгге стал чемпионом, а Эдуард внес в это большой вклад. Он себя очень хорошо зарекомендовал, у него отличная пресса. Болельщики его любят, в клубе им довольны.

Он доволен собой и тем, как прошел этот год. Хорошие игры, как против Реала в Лиге чемпионов, только подняли его оценку», - сказал Серебренников.