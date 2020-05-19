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Соболь может пойти по пути Малиновского

Соболь может пойти по пути Малиновского
15:43 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Агент пролил свет на будущее Эдуарда Соболя.

Футбольный агент Сергей Серебренников рассказал, что Эдуард Соболь в шаге от полноценного перехода из «Шахтера» в «Брюгге», где находится на правах аренды. Также Сергей заявил, что зимой интерес к Эдуарду проявлял клуб из АПЛ.

«Вопрос практически решен. Остались нюансы юридического характера. Думаю, в ближайшие дни все решится. Большая вероятность, что он останется игроком Брюгге.

Эдуард Соболь двигается по пути Руслана Малиновского. Зимой интерес по нему был из Англии. Конечно, это клуб Премьер-лиги.

Брюгге стал чемпионом, а Эдуард внес в это большой вклад. Он себя очень хорошо зарекомендовал, у него отличная пресса. Болельщики его любят, в клубе им довольны.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Он доволен собой и тем, как прошел этот год. Хорошие игры, как против Реала в Лиге чемпионов, только подняли его оценку», - сказал Серебренников.

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Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Эдуард Соболь, Сергей Серебренников.
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