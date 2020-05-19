Следующий чемпионат Англии может пройти без зрителей

Новости спорта:В Министерстве здравоохранения Англии считают, что ситуация со здоровьем граждан не изменится в ближайшие шесть-двенадцать месяцев.

Английская Премьер-лига вслед за другими лигами постепенно выходит из карантина и собирается доиграть чемпионат, но без зрителей.

Тем не менее, футбольное власти также не уверены, что в сезоне-2020/21 болельщиков будут пускать на стадионы. По самым плохим прогнозам, следующий розыгрыш АПЛ также будет без болельщиков.

"Я смотрел отчет Министерства здравоохранения Англии и главы медицинского департамента. Они не двусмысленно заявили, что социальное положение и ситуация со здоровьем людей не поменяется в ближайшие 6-12 месяцев.

Надо, чтобы люди понимали это. Нам нужно быть морально готовиться к любому исходу", - приводит слова советника Премьер-лиги по медицинским вопросам Марк Джиллетт The Guardian.