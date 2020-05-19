Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает

Следующий чемпионат Англии может пройти без зрителей

Следующий чемпионат Англии может пройти без зрителей
16:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В Министерстве здравоохранения Англии считают, что ситуация со здоровьем граждан не изменится в ближайшие шесть-двенадцать месяцев.

Английская Премьер-лига вслед за другими лигами постепенно выходит из карантина и собирается доиграть чемпионат, но без зрителей.

Тем не менее, футбольное власти также не уверены, что в сезоне-2020/21 болельщиков будут пускать на стадионы. По самым плохим прогнозам, следующий розыгрыш АПЛ также будет без болельщиков.

"Я смотрел отчет Министерства здравоохранения Англии и главы медицинского департамента. Они не двусмысленно заявили, что социальное положение и ситуация со здоровьем людей не поменяется в ближайшие 6-12 месяцев.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Надо, чтобы люди понимали это. Нам нужно быть морально готовиться к любому исходу", - приводит слова советника Премьер-лиги по медицинским вопросам Марк Джиллетт The Guardian.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, Новости спорта, Чемпионат Англии, Английская Премьер-лига.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кикбоксер Журавлев о ситуации с возможным боем Усика и Грицая: Ошибаются и те, и другие
02 Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
03 Известного спортсмена унесло волной в океан
04 Экс-форварда Зари может заменить Обамеянга за 22 млн фунтов
05 Беленюк рассказал о завершении карьеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь