Виллаш-Боаш может покинуть Марсель

Новости спорта:Вскоре он может покинуть команду.

Главный тренер французского Марселя Андре Виллаш-Боаш намерен покинуть свою должность. Португалец отказался продлевать контракт с провансальцами.

Несколько дней назад Марсель покинул хороший товарищ Виллаша-Боаша Андони Субисаррета, который работал в клубе спортивным директором.

Виллаш-Боаш возглавил Марсель летом 2019 года. До этого он работал в Академике, Порту, Челси, Тоттенхэме, Зените и Шанхае СИПГ.

Ранее португалец заявил, что провансальцы могут стать его последним клубом и он завершит тренерскую деятельность.

В апреле чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Марсель занял второе место, благодаря чему впервые с сезона 2013/14 сыграет в Лиге чемпионов.