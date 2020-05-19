Скрипник: В футболе на первый план выходят деньги

Новости спорта:Наставник «Зари» – об особенностях конкуренции в украинском футболе.

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился мнением о конкуренции в украинской Премьер-лиге.

«Каждая команда имеет свои плюсы и минусы. С каждой командой трудно играть. Нам и со Львовом трудно играть, и с Олимпиком, со всеми трудно. Просто один раз план сработал, один раз не так ярко сработал.

Гвардиола работает с топовыми игроками мира, а у нас плюс-минус набор игроков, можно сказать, одинаков.

В футболе на первый план выходят деньги. У кого есть деньги, у того сразу есть преимущество перед остальными. Ты можешь покупать топовых игроков. Если брать Вердер, в котором я работал, или сейчас в Заре, то мы не можем взять и потратить любую сумму, чтобы усилить какую-то линию. Так что надо развиваться, в этом суть маленьких команд», - сказал Скрипник.

Ранее сообщалось, что «Заря» до конца месяца получит 1,7 млн евро по долгу за Виллиана Гомеса.