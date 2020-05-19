Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает

Скрипник: В футболе на первый план выходят деньги

Скрипник: В футболе на первый план выходят деньги
17:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник «Зари» – об особенностях конкуренции в украинском футболе.

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился мнением о конкуренции в украинской Премьер-лиге.

«Каждая команда имеет свои плюсы и минусы. С каждой командой трудно играть. Нам и со Львовом трудно играть, и с Олимпиком, со всеми трудно. Просто один раз план сработал, один раз не так ярко сработал.

Гвардиола работает с топовыми игроками мира, а у нас плюс-минус набор игроков, можно сказать, одинаков.

В футболе на первый план выходят деньги. У кого есть деньги, у того сразу есть преимущество перед остальными. Ты можешь покупать топовых игроков. Если брать Вердер, в котором я работал, или сейчас в Заре, то мы не можем взять и потратить любую сумму, чтобы усилить какую-то линию. Так что надо развиваться, в этом суть маленьких команд», - сказал Скрипник.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

Ранее сообщалось, что «Заря» до конца месяца получит 1,7 млн евро по долгу за Виллиана Гомеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, ФК Вердер, Виктор Скрипник, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кикбоксер Журавлев о ситуации с возможным боем Усика и Грицая: Ошибаются и те, и другие
02 Известного спортсмена унесло волной в океан
03 Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
04 Экс-форварда Зари может заменить Обамеянга за 22 млн фунтов
05 Беленюк рассказал о завершении карьеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь