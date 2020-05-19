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Лерой Сане не будет продлевать контракт с Манчестер Сити

Лерой Сане не будет продлевать контракт с Манчестер Сити
17:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Немец может перебраться на родину в 2021 году.

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане, которым интересуется мюнхенская Бавария, не станет продлевать свой контракт с Горожанами.

Сейчас Бавария обсуждает с Сити возможность перехода 24-летнего немца, но клубы далеки от заключения сделки. Соглашение Сане с англичанами истекает в 2021 году.

Пока Бавария не делала официальных предложений по трансферу Сане. Немецкий гранд готов предложить вингеру контракт на пять лет.

В Ман Сити Лерой перешел летом 2016 года из Шальке. Его трансфер обошелся Горожанам в 50 миллионов евро. Контракт вингера с клубом АПЛ истекает в июне 2021 года.

Сане в текущем сезоне провел один матч за Ман Сити, пропустив большую часть кампании из-за травмы.

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Бавария возглавляет Бундеслигу, опережая Боруссию Дортмунд на четыре очка. Чемпионат Германии уже возобновился. Манчестер Сити находится на втором месте АПЛ, отставая от лидирующего Ливерпуля на 25 очков. Сезон в Англии рассчитывают продолжить в июне.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпионат Англии, Лерой Сане.
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