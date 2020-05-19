Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате

Новости спорта:Под угрозой переноса матчи Лиги наций УЕФА, запланированные на сентябрь.

Лига чемпионов 2019/20 может возобновиться 8 августа и доигрываться в экспресс-формате из одного матча. УЕФА собирается сократить доигрывание еврокубков, которое были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Рабочая группа, состоящая из УЕФА, Европейской ассоциации клубов (ECA) и представителей национальных европейских лиг, рассматривает формат из одной игры, начиная с четвертьфинального этапа ЛЧ и ЛЕ после того, как пройдет доигрывание матчей 1/8 финала.

Лига чемпионов может закончиться финалом четырех, который будут сыгран в Стамбуле. Формат пользуется широкой поддержкой большинства заинтересованных сторон, но нуждается в окончательном утверждении на заседании исполкома УЕФА 17 июня.

В текущем проекте календаря Лига Европы рестартует 6 августа, а уже 8 августа возобновится Лига чемпионов. Это будет означать задержку начала сезона 2020/21, поскольку игрокам будут предоставлен отпуск в сентябре. Это потянет за собой перенос матчей Лиги наций УЕФА, запланированных на этот месяц. На данный момент не ясно, когда они могут быть сыграны.

Заседание исполнительного комитета УЕФА было запланировано на 27 мая, но совещание перенесено на 17 июня, чтобы завершить подготовку чернового варианта календаря. Также есть проблемы с чемпионатом Европы, перенесенным на следующего лето, потому что 3 из 12 принимающих городов все еще изучают, могут ли они успеть решить проблемы, вызванных пандемией COVID-19.