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Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате

Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
19:13 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Под угрозой переноса матчи Лиги наций УЕФА, запланированные на сентябрь.

Лига чемпионов 2019/20 может возобновиться 8 августа и доигрываться в экспресс-формате из одного матча. УЕФА собирается сократить доигрывание еврокубков, которое были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Рабочая группа, состоящая из УЕФА, Европейской ассоциации клубов (ECA) и представителей национальных европейских лиг, рассматривает формат из одной игры, начиная с четвертьфинального этапа ЛЧ и ЛЕ после того, как пройдет доигрывание матчей 1/8 финала.

Лига чемпионов может закончиться финалом четырех, который будут сыгран в Стамбуле. Формат пользуется широкой поддержкой большинства заинтересованных сторон, но нуждается в окончательном утверждении на заседании исполкома УЕФА 17 июня.

В текущем проекте календаря Лига Европы рестартует 6 августа, а уже 8 августа возобновится Лига чемпионов. Это будет означать задержку начала сезона 2020/21, поскольку игрокам будут предоставлен отпуск в сентябре. Это потянет за собой перенос матчей Лиги наций УЕФА, запланированных на этот месяц. На данный момент не ясно, когда они могут быть сыграны.

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Заседание исполнительного комитета УЕФА было запланировано на 27 мая, но совещание перенесено на 17 июня, чтобы завершить подготовку чернового варианта календаря. Также есть проблемы с чемпионатом Европы, перенесенным на следующего лето, потому что 3 из 12 принимающих городов все еще изучают, могут ли они успеть решить проблемы, вызванных пандемией COVID-19.

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УЕФА, ФИФА, ЛЧ, Карантин, Коронавирус.
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