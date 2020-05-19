В английских клубах нашли шесть человек с коронавирусом

Новости спорта:Зараженных игроков и сотрудников клубов отправят на карантин, тренировки не будут останавливать.

Английская премьер-лига (АПЛ) на официальном сайте опубликовала результаты первого этапа тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус. Выявлено шесть положительных результатов тестов на COVID-19 у представителей трех клубов АПЛ.

Сообщается, что зараженных игроков и сотрудников клубов отправят на карантин, который продлится семь дней. Имена тех, кто заразился не сообщаются. Всего протестовали 748 человек.

Напомним, чемпионат Англии приостановили в марте из-за распространения коронавируса. Клубы АПЛ приняли единогласное решение продолжить тренировочный процесс с 19 мая.