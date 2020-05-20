Шевченко и Калазде - в символической сборной Серии А

Популярный итальянский портал Football Italia показал собственную версию символической сборной Серии А.
Интересно, что туда вошли только игроки из Восточной Европы. Команда составлена по схеме 3-4-2-1, в нее попали двое бывших игроков Динамо Киев – Каха Каладзе и Андрей Шевченко.
Вратарь: Самир Ханданович (Словения — Удинезе, Интер).
Защитники: Кахабер Каладзе (Грузия — Милан, Дженоа), Кристиан Киву (Румыния — Рома, Интер), Синиша Михайлович (Югославия/Сербия — Рома, Сампдория, Лацио, Интер).
Полузащитники: Звонимир Бобан (Югославия/Хорватия — Милан), Деян Станкович (Югославия/Сербия — Лацио, Интер), Владимир Югович (Югославия/Сербия — Сампдория, Ювентус, Лацио, Интер), Павел Недвед (Чехия — Лацио, Ювентус), Деян Савичевич (Югославия/Черногория — Милан), Збигнев Бонек (Польша — Ювентус, Рома).
Нападающий: Андрей Шевченко (Украина — Милан).