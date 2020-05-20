У капитана Боруссии Марко Ройса снова травма

Новости спорта:Капитан Боруссии почти наверняка не сыграет с Баварией.

Нападающий дортмундской Боруссии Марко Ройс рискует пропустить остаток нынешнего сезона из-за травмы.

30-летний немец повредил приводящую мышцу, из-за чего почти наверняка пропустит важнейший матч с Баварией во вторник, 26 мая.

Из-за мышечного повреждения Ройс не играл за Боруссию с 4 февраля. Всего в нынешнем сезоне капитан команды забил 12 голов и отдал 7 результативных передач в 26 матчах во всех турнирах.

В первом матче после возобновления чемпионата Дортмунд в рурском дерби разгромил Шальке (4:0).

В субботу, 23 мая, Боруссия в гостях сыграет с Вольфсбургом. В случае победы подопечные Люсьена Фавра получат шанс приблизиться к Баварии на расстояние одного очка.