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В борьбу за Холанда вступает ПСЖ

В борьбу за Холанда вступает ПСЖ
07:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«ПСЖ» готов включиться в борьбу с «Реалом» за Холанда.

«ПСЖ» рассматривает нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в качестве усиления атаки к будущему сезону, сообщает Marca.

По информации источника парижане хотят стабилизировать ситуацию в команде, поскольку нынешние форварды команды Килиан Мбаппе и Неймар могут покинуть клуб. Контракт Мбаппе истечёт в 2022 году, а переговоры по его продлению пока проходят трудно. Неймар в последнее время всё чаще заявляет о намерении вернуться в Испанию.

Таким образом, Холанд может стать заменой как минимум одному из нынешних основных форвардов «ПСЖ».

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Ранее сообщалось, что приоритетной задачей «Реала» является приобретение Мбаппе и Холанда. Эрлинг перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги (шесть — в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021-го в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере € 75 млн.

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ФК Боруссия Д, ФК ПСЖ, Новости спорта, Эрлинг Холанд.
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