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Зинченко не узнал одноклубника после карантина из-за лишнего веса

Зинченко не узнал одноклубника после карантина из-за лишнего веса
07:43 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский игрок «Манчестер Сити» вскоре приступит к тренировкам.

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о встрече с Лероем Сане на клубной базе. Украинец подтвердил, что его одноклубник вскоре перейдет в «Баварию».

«Когда я уезжал, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал - это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, «траванул» за Баварию - он ушел от разговора. Думаю, что там все «на мази», но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограмм», - рассказал Александр Зинченко.

Ранее Зинченко сказал, что в «Манчестер Сити» нет зараженных коронавирусом. 24 мая команда начнет работу в группе.

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Напомним, что Лерой Сане решил не продлевать контракт с «Манчестер Сити». Скорее всего хавбек перейдет в «Баварию».

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Футбол, Новости спорта, Александр Зинченко, Лерой Сане.
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