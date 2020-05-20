Зинченко не узнал одноклубника после карантина из-за лишнего веса

Новости спорта:Украинский игрок «Манчестер Сити» вскоре приступит к тренировкам.

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о встрече с Лероем Сане на клубной базе. Украинец подтвердил, что его одноклубник вскоре перейдет в «Баварию».

«Когда я уезжал, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал - это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, «траванул» за Баварию - он ушел от разговора. Думаю, что там все «на мази», но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограмм», - рассказал Александр Зинченко.

Ранее Зинченко сказал, что в «Манчестер Сити» нет зараженных коронавирусом. 24 мая команда начнет работу в группе.

Напомним, что Лерой Сане решил не продлевать контракт с «Манчестер Сити». Скорее всего хавбек перейдет в «Баварию».