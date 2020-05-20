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Экс-футболист Барселоны подорвал соцсеть, выложив откровенное фото с моделью (Фото)

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Экс-футболист Барселоны подорвал соцсеть, выложив откровенное фото с моделью (Фото)
07:56 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Экс-футболист Барселоны взорвал соцсети откровенным фото с обнаженной красоткой.

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    Джонатан дос Сантос немало поиграл в Испании и со спокойной совестью уехал вслед за братом Джованни в Лос-Анджелес.

    Сейчас мексиканец наслаждается жарким калифорнийским солнцем…

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    …и похоже, что в весьма приятной компании.

  • 3

    Футболист взбудоражил своих поклонников в инстаграме (2,3 миллиона подписчиков) откровенным фото.

    На снимке игрок в постели с обнаженной девушкой.

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    Как позже выяснилось, красоткой с фото оказалась Аманда Тривизас – популярная эквадорская модель греческого происхождения.

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    850 тысяч подписчиков девушки в инстаграме (среди которых есть и Неймар) вряд ли были удивлены, ведь она нередко балует их соблазнительными фото в своей ленте.

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    Однако, до такой откровенности дело все же не доходило.

Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)

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ФК Барселона, МЛС, Футбол, Джонатан Дос Сантос.
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