Экс-футболист Барселоны подорвал соцсеть, выложив откровенное фото с моделью (Фото)

1 Джонатан дос Сантос немало поиграл в Испании и со спокойной совестью уехал вслед за братом Джованни в Лос-Анджелес. Сейчас мексиканец наслаждается жарким калифорнийским солнцем…

2 …и похоже, что в весьма приятной компании.

3 Футболист взбудоражил своих поклонников в инстаграме (2,3 миллиона подписчиков) откровенным фото. На снимке игрок в постели с обнаженной девушкой.

4 Как позже выяснилось, красоткой с фото оказалась Аманда Тривизас – популярная эквадорская модель греческого происхождения.

5 850 тысяч подписчиков девушки в инстаграме (среди которых есть и Неймар) вряд ли были удивлены, ведь она нередко балует их соблазнительными фото в своей ленте.

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