Коронавирус в АПЛ: стал известен один из шести зараженных

Новости спорта:Стал известен один из шести зараженных в АПЛ.

Ассистент менеджера "Бернли" Иан Воан - один из шести зараженных коронавирусом в английской Премьер-лиге. Сегодня лига объявила, что после тестирования почти 750 игроков и персонала клубов АПЛ в выходные дни, у шестерых были положительные результаты.

Премьер-лига объявила, что не будет называть имен и клубы, в которых зараженные люди. Однако через несколько часов "Бернли" сам проинформировал общественность.

У 52-летнего Воана нет никаких симптомов, но он будет помещен на карантин на следующие семь дней, а 25 мая сдаст повторный тест.

Со вчерашнего дня команды Англии имеют право проводить тренировочный процесс.

Премьер-лига была приостановлена 13 марта из-за пандемии коронавируса, и 92 игры еще предстоит сыграть в Англии, чтобы завершить сезон.