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Коутиньо может вернуться в АПЛ

Коутиньо может вернуться в АПЛ
08:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Манчестер Юнайтед» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Коутиньо.

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает в «Баварии» на правах аренды, сообщает Sport.es.

«Красные дьяволы» готовы сделать «Барселоне» предложение. При этом сообщается, что за развитием ситуации вокруг Коутиньо следят также «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

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Коутиньо перешёл в «Баварию» летом 2019 года из «Барселоны» на правах аренды за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразильский хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (в 15 — в основном составе), в которых забил восемь мячей (один — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач. «Бавария» имеет право выкупить игрока за € 120 млн. Контракт Коутиньо с «Барселоной» действует до лета 2023 года.

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Все по теме:

ФК Бавария, ФК Барселона, ФК Манчестер Юнайтед, Филиппе Коутиньо.
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