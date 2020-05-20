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Президент УЕФА: Я не думаю, что что-то изменится навсегда

Президент УЕФА: Я не думаю, что что-то изменится навсегда
09:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александер Чеферин рассказал об изменениях в футболе.

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможных изменениях в футболе из-за пандемии коронавируса.

«Я не думаю, что что-то изменится навсегда. Это новый опыт, и когда мы избавимся от этого кровавого вируса, всё вернётся на круги своя. Футбол не изменился после Второй мировой войны или Первой мировой войны, и он также не изменится из-за вируса. Люди много раз говорили, что мир не будет таким после коронавируса. Это может быть правдой, но моя точка зрения такова: почему бы не подумать, что мир станет лучше после этого вируса?

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Почему бы не подумать, что мы будем умнее, или наконец понять, насколько мы хрупки, насколько мы незащищены перед природой? Таким образом, всегда есть уроки, которые нужно извлечь», — приводит слова Чеферина The Guardian.

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УЕФА, ФИФА, Карантин, Коронавирус, Александер Чеферин.
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