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Буряк рассказал, как попробовал алкоголь перед сном

Буряк рассказал, как попробовал алкоголь перед сном
10:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Известный в прошлом футболист рассказал о своем отношении к игре.

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк рассказал о том, что нужно нынешнему поколению футболистов, чтобы хоть немного приблизиться к игре и результатам команды 45-летней давности.

— Пока я не стал трехкратным чемпионом Союза, не заиграл в сборной СССР, я жил на базе, и с утра до вечера был с мячом. Только добившись знаковых успехов, я попробовал, что такое алкоголь в виде фужера шампанского или кружки пива. И то, это было в качестве расслабляющего после игры перед сном. Тяжело было уснуть. Заканчивался сезон, ты был весь побит, но практически всегда завоевывались титулы или медали.

— Тяжелый труд?

— Да, если ты полностью посвящаешь себя футболу. Нужно было пахать. Но игра стоила свеч. Зритель ходил на «Динамо». Как можно играть спустя рукава, когда в Киев приезжает аутсайдер чемпионата, а на стадион приходит почти 90 000 зрителей.

При этом футболистам никто не отменял премий и всевозможных бонусов. Финансовая составляющая, конечно, была не сравнима с нынешней, но и тогда нас не обижали. Однако эти блага были на втором месте. Главный, была жажда победы.

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У того же «Динамо» много талантливой молодежи, но ребятам нужно терпеть и работать. При этом очень важна командная готовность, иначе в достижении наилучших игры и результата, никакой талант не поможет.

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Сборная Украины, УПЛ, Леонид Буряк, ФК Динамо (Киев).
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