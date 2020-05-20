Форвард Динамо: Симпатизирую Василию Ломаченко

Новости спорта:Форвард «Динамо» следит за боксом.

Нападающий «Динамо» Назарий Русин рассказал, к каким видам спорта, кроме футбола, у него лежит душа.

- Какими видами спорта интересуетесь, помимо футбола?

- Кроме футбола, увлекаюсь и слежу также за боксом.

- Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?

- В свободное время люблю поиграть в пинг-понг. Когда выступал за «Зарю», у нас с Евгением Чеберко такие зарубы были! А так в основном играю в настольный теннис дома во время отпуска.

- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?

- Среди боксеров симпатизирую Василию Ломаченко и американцу Деонтею Уайлдеру.

- Занимались ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Когда-то в детстве занимался боксом. Сейчас могу дома с братом побоксировать, однако в будущем хотел бы заниматься боксом чисто для себя.

- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- Могу выделить матч, который смотрел по телевидению: наибольшее впечатление произвел поединок между Италией и Францией в финале чемпионата мира-2006, когда Зинедин Зидан ударил головой в грудь Марко Матерацци.