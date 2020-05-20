Девушка Дибалы, которая переболела с ним коронавирусом несколько раз (Фото)

Ориана Сабатини - достаточно популярная 24-летняя аргентинская певица, актриса и модель. Девушка родилась в творческой семье - ее родители также актеры, а отец еще и занимается бизнесом.

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Красотка с детства получала художественное образование, а с 13 лет начала свою карьеру. У девушке уже есть несколько сольных песен, а на ее аккаунт в Instagram подписано более 4,6 миллионов человек.