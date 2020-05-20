В этот день Шахтер выиграл Кубок УЕФА (Видео)

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10:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:"Горнякам" покорилось историческое достижение.

Донецкий Шахтер в 2009 году под руководством Мирчи Луческу стал обладателем Кубка УЕФА. С того исторического момента прошло уже 11 лет.

В финальном матче турнира "горняки" противостояли бременскому Вердеру. Счет в матче открыл бразилец Луис Адриано на 25 минуте, однако его соотечественник Налдо через 10 минут установил паритет на табло.

Судьба встречи решалась в дополнительное время. На 97 минуте Жадсон вывел украинскую команду вперед и установил окончательный счет на табло (2:1). К слову, именно Жадсон стал лучшим футболистом той игры.

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Стоит отметить, что после данного розыгрыша Кубок УЕФА был переименован в Лигу Европы УЕФА.

Напомним, 14 мая было пять лет выходу Днепра в финал Лиги Европы.

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Все по теме:

ФК Днепр, ФК Шахтер, Мирча Луческу, Новости футбола, Кубок УЕФА.
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