В этот день Шахтер выиграл Кубок УЕФА (Видео)

Новости спорта:"Горнякам" покорилось историческое достижение.

Донецкий Шахтер в 2009 году под руководством Мирчи Луческу стал обладателем Кубка УЕФА. С того исторического момента прошло уже 11 лет.

В финальном матче турнира "горняки" противостояли бременскому Вердеру. Счет в матче открыл бразилец Луис Адриано на 25 минуте, однако его соотечественник Налдо через 10 минут установил паритет на табло.

Судьба встречи решалась в дополнительное время. На 97 минуте Жадсон вывел украинскую команду вперед и установил окончательный счет на табло (2:1). К слову, именно Жадсон стал лучшим футболистом той игры.

Стоит отметить, что после данного розыгрыша Кубок УЕФА был переименован в Лигу Европы УЕФА.

Напомним, 14 мая было пять лет выходу Днепра в финал Лиги Европы.