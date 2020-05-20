Восемь городов могут принять матчи сборной Украины до 2022 года

Новости спорта:Всего - 8 стадионов.

Как стало известно Sport Arena, на исполкоме Украинской ассоциации футбола будет рассматриваться возможность проведения официальных и товарищеских домашних матчей национальной команды Украины на восьми стадионах, среди которых ужгородский Авангард и полтавский стадион Ворскла имени Бутовского.

Стадион Авангард (Ужгород), место проведения первого матча в истории украинской сборной в апреле 1992 года, вместе со стадионом Ворскла имени Бутовского (Полтава) по предложению, вынесенному на исполком УАФ, может принять товарищеские матчи сборной в промежутке между 2020 и 2022 годами.

Другие стадионы, которые рассматриваются как возможные места проведения домашних матчей сборной Украины, в том числе и на официальном уровне, это НСК Олимпийский (Киев), ОСК Металлист (Харьков), Арена Львов (Львов), Черноморец (Одесса), Днепр-Арена (Днепр) и Славутич-Арена (Запорожье).