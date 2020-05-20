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Ребров: Для меня ЧМ-2006 был, по сути, уже финиш карьеры

Ребров: Для меня ЧМ-2006 был, по сути, уже финиш карьеры
11:29 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший нападающий украинской национальной команды рассказал о завершении карьеры в сборной.

45-летний экс-форвард сборной Украины Сергей Ребров поделился воспоминаниями о выступлениях в национальной команде.

«Для меня ЧМ-2006 был, по сути, уже финиш карьеры в сборной. В следующем отборочном цикле сыграл еще один раз, и этот матч, с Грузией, стал последним.

Я не делал никаких заявлений, но понимал, что в Украине выросла новая плеяда молодых исполнителей. У меня нет чувства разочарования, что я где-то не доиграл в национальной команде. Все сложилось так, как должно было сложиться.

Считаю, что в сборной я закончил как раз вовремя. Провел там почти 15 лет, но никогда не гонялся за статистикой, не высасывал ее из пальца — даже не знаю, сколько у меня матчей за сборную.

Но каждая игра в ее составе становилась для меня событием. Национальная команда все время была в моем сердце и остается по сей день. С большим интересом слежу за тем, как играет нынешняя сборная, и всегда за нее переживаю», — отметил Ребров.

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В активе Реброва 75 матчей за сборную Украины, где он забил 15 мячей.

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Сборная Украины, УПЛ, Сергей Ребров, ФК Динамо (Киев), УАФ.
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