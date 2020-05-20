Официально: Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии

Новости спорта:Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила о продлении контракта с Роберто Мартинесом.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продолжит работу с командой в ближайшие годы.

Как сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации, контракт с испанским специалистом был продлён до 2022 года.

Мартинес возглавил сборную Бельгии в 2016 году. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира 2018 года, где заняла третье место. Впоследствии бельгийцы пробились на чемпионат Европы – 2020, финишировав первыми в отборочной группе с Россией. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесён на 2021 год. На групповом этапе Бельгия вновь сыграет с Россией, а также встретится с Данией и Финляндией.

До прихода в сборную Бельгии Мартинес работал в Англии, где тренировал «Суонси Сити», «Уиган» и «Эвертон».