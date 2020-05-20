Беседин: Тренируюсь каждый день с утра, пока на дорогах нет особых пробок

Новости спорта:Артем Беседин рассказал, как проводит тренировки во время карантина.

Нападающий Динамо Артем Беседин старается поддерживать форму в отсутствие возможности тренироваться на поле. Футболист во время карантина укреплял свое физическое состояние, занимаясь кардиотренировками.

"Пока во время карантина все поля, пригодные для упражнений с мячом, были закрыты, укреплял физическое состояние, держал тело в форме - выполняю различные кардиоупражнения, езжу на велосипеде, бегаю форт-леки. Тренируюсь каждый день с утра, пока на дорогах нет особых пробок. То есть, стараюсь держать себя в форме.

Хочется, конечно, выполнять упражнения с мячом, но при этом понимаю, что необходимо укреплять слабые стороны, в том числе и мышцы, а также проблемные места, связанные с прошлыми травмами. Возможно, утром буду работать над "физикой", а вечером выходить на поле – или наоборот", - сказал нападающий.

Напомним, что Беседин отбывает дисквалификацию УЕФА за нарушение антидопинговых правил.

Отметим, что УПЛ находится на паузе с середины марта из-за коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 30 мая.