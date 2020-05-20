Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом

Новости спорта:Футболист сумел одолеть болезнь.

Бывший защитник киевского Динамо Бетао, который ныне выступает за бразильский Аваи, переболел коронавирусом. Об этом сообщает Diario do peixe с ссылкой на слова футболиста в интервью радио CBN.

"Мой тест был положительным, но сейчас со мной все нормально. Проще говоря, я одолел коронавирус".

Также футболист рассказал о симптомах, которые испытывал после сдачи теста.

"Это была головная боль. я продолжал тренироваться нормально, это не повредило мне. Я провел несколько дней, живя в другой комнате".

Все было обычно, ведь я не знал, что это корона, я все еще думал, что это грипп", - признался футболист.