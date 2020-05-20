Названы точные даты возобновления Лиги чемпионов

Новости спорта:При экспресс-формате Лиги чемпионов УЕФА рестарт турнира - 8-9 августа.

Рабочая группа, состоящая из представителей УЕФА, ассоциаций европейских клубов и лиг, склоняется к экспресс-формату доигровки Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Экспресс-формат предполагает, что четвертьфинальные дуэли будут состоять из одного поединка. Его хозяином станет команда, имеющая более высокий клубный рейтинг УЕФА, сообщает испанская газета AS.

Решающая же стадия Лиги чемпионов пройдет при участии четырех клубов. Два полуфинала и финал состоятся в Стамбуле в течение четырех дней.

При таком раскладе рестарт ЛЧ состоится 8–9 августа. В эти дни пройдут оставшиеся четыре встречи 1/8 финала.