Евро-2020 может не состояться в Лондоне и Амстердаме

Новости спорта:Их могут утвердить на перенесенном Исполкоме УЕФА в июне.

Стадион Уэмбли в Лондоне и Йохан Кройфф Арена в Амстердаме пока не предоставили необходимых юридических гарантий УЕФА, которые бы подтвердили готовность принять матчи Евро-2020 в следующем году.

Из-за этого в УЕФА перенесли заседание Исполкома, на котором должны были утвердить принимающие города. Теперь собрание должно пройти в июне.

Примечательно, что на Уэмбли должно пройти 7 матчей Евро-2020, включая полуфинальные игры и финал. В Амстердаме один из матчей должна провести сборная Украины.

Готовность принять матчи Евро-2020 ранее подтвердили Рим, Копенгаген, Санкт-Петербург, Бильбао, Глазго, Дублин, Будапешт, Бухарест, Баку и Мюнхен.

Матчи континентального первенства пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Сборная Украины пробилась в финальную часть турнира и сыграет в группе С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после матчей плей-офф.