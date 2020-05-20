Экс-игрок Динамо вскоре покинет Турцию

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13:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Два испанских клуба раздумывают над приглашением 30-летнего Юнеса Беланда.

Полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо», в ближайшее трансферное окно, вероятно, покинет Турцию.

Интерес к Беланда проявляет ряд клубов Европы и Азии, в числе которых два представителя испанской Ла Лиги – «Севилья» и «Бетис».

«Монако» по-прежнему проявляет интерес к Юнесу. Также есть варианты в Саудовской Аравии – «Аль-Хилал» и «Аль-Иттихад», которые заинтересованы в переезде Беланда, причем как можно скорее. Еще моим клиентом интересовались «Севилья» и «Бетис», - заявил агент Беланда Виллиам Д'Авила.

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Ранее сообщалось, что Юнес Беланда поставил ультиматум руководству «Галатасарая», соглашаясь пойти на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса только при условии продления действующего контракта.

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Все по теме:

Футбол, Юнес Беланда, ФК Динамо (Киев), ФК Галастасарай.
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