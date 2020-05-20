"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)

Новости спорта:Артем Беседин выбрал плохую компанию для отдыха.

В сети появилось скандальное видео с участием нападающего киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Артема Беседина.

Судя по всему, видео было снято еще в 2016 году, когда Беседину было 20 лет. Он уже успел дебютировать за главную команду страны, но, очевидно, выбрал плохую компанию для отдыха.

Беседин оказался на квартире с так называемой «гопотой» и в ходе словесной перепалки был нокаутирован. Скорее всего, футболист находился в состоянии алкогольного опъянения.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика и сцены насилия!

Напомним, что в декабре 2019 года Беседин был дисквалифицирован на год за употребление допинга. Однако, ему не придется пропускать Евро-2020, потому что континентальный форум перенесен на лето следующего года.