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Тотти: Реал предложил мне все, что я хотел

Тотти: Реал предложил мне все, что я хотел
14:53 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Тотти рассказал, почему не перешел в Реал.

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти мог оказаться в мадридском "Реале". Легенда "Ромы" рассказал, почему трансфер не удался. Как известно, "Пупоне" защищал цвета "Ромы" с 1993 по 2017 год. В 2004 году королевский клуб хотел переманить полузащитника в Испанию.

"Они предложили мне много, почти все, что я хотел, - заявил Тотти в интервью журналу Libero. - Я должен был получить контракт на 25 миллионов евро. Но одна вещь не была предложена: повязка капитана. Там был Рауль. Он был игроком, который зарабатывал больше всех. Он был капитаном, символом "Реала". Он должен был быть главным добытчиком.

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Каждый игрок, который приходил в "Реал" должен был получать меньше. Многие игроки тогда уехали в Мадрид, Барселону, в Баварию... Но я чувствовал себя иначе".

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ФК Рома, Серия А, Франческо Тотти, Чемпионат Италии.
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