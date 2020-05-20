Капелло назвал главную проблему Милана

Новости спорта:Фабио Капелло раскритиковал руководство итальянского клуба.

Экс-тренер "Милана" Фабио Капелло рассказал, в чём, по его мнению, заключается проблема клуба, который в последние годы не может добиться прежних результатов.

"Россонери" не хватает последовательности. У них был Гаттузо, но они уволили его, чтобы пригласить Джампаоло, которого затем заменили на Пиоли. У них были Бобан и Мальдини, которым одному за другим указали на дверь. Теперь они решили полностью положиться на иностранцев, включая тренера. Кто знает, поступают ли они правильно?" — цитирует Капелло Football Italia со ссылкой на Libero.

Нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. "Милан", набрав 36 очков в 26 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.