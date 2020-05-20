Реал нашел альтернативу Мбаппе в Ливерпуле

Новости спорта:Мерсисайдцы могут потерять одного из ключевых игроков.

Руководство мадридского "Реала" заинтересовано в приобретении нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает Le10sport.com.

Изначально приоритетным вариантом для "сливочных" был трансфер форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, но сложности с покупкой 21-летнего француза заставили их переключить внимание на Мане.

Контракт Мане с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 120 млн.

В нынешнем сезоне Садио забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.