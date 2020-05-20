Челси официально продлил контракт с вратарем

Новости спорта:Аргентинский голкипер Вилли Кабальеро останется в стане пенсионеров еще на один сезон.

Вратарь Вилли Кабальеро в следующем сезоне продолжит выступления за Челси. Об этом сообщает официальный сайт "пенсионеров".

Лондонский клуб активировал пункт о продлении контракта с 38-летним аргентинцем, который истекал предстоящим летом, еще на один год.

"Я очень рад, что остаюсь в Челси. Для меня большая честь быть частью семьи лондонского клуба, который имеет одну из самых больших историй среди команд Премьер-лиги", — заявил опытный голкипер.

Вилли Кабальеро выступает за "синих" с 2017 года. В нынешней кампании он провел 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов.

Напомним, ранее Бавария объявила о продлении контракта с Мануэлем Нойером. 34-летний немецкий вратарь подписал новое соглашение до 2023 года.