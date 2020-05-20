Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)

Новости спорта:Нападающий Артем Милевский сравнял счет в поединке чемпионата Беларуси.

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский отличился голом в домашнем матче 10-го тура Высшей лиги Беларуси против БАТЭ. Украинец вышел в стартовом составе команды.

На 40-й минуте Милевский сравнял счет в матче точным ударом с центра штрафной площади. Это третий гол украинца в текущем розыгрыше чемпионата Беларуси

С первых минут за Динамо-Брест играет и полузащитник Александр Нойок. На 36-й минуте матча хавбек получил желтую карточку. Защитник Евгений Хачериди начал поединок на скамейке запасных. Центрбек отбыл пятиматчевую дисквалификацию.

В матче Динамо-Брест — БАТЭ идет второй тайм. Счет в матче — 1:1.

Гол Милевского