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В Серии А возможен плей-офф

В Серии А возможен плей-офф
21:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Если же турниры будут завершены окончательно, то финальные позиции команд определят с помощью специальных корректирующих коэффициентов.

Боссы Серии А, Федерации футбола Италии и других лиг провели совещание, где обсудили планы касательно продолжения сезона, сообщается на официальном сайте организации.

Функционеры вынесли решение, если чемпионаты придется остановить второй раз, то лиги доиграют в рамках игр на выбывание. Плей-офф разыграют между клубами из верхней и нижней части таблицы – таким образом определят вылетевших и поднявшихся.

В случае, если даже этот вариант будет не реализуем, то окончательные места определятся при помощи специальных корректирующих коэффициентов. Текущий сезон хотят доиграть до 20 августа, дабы 1-го стартовать уже следующий.

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Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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