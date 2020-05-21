Легенда Барселоны посоветовал Лаутаро остаться в Интере

Новости спорта:Аргентинец - одна из главных трансферных целей каталонского клуба.

Бывший полузащитник Барселоны Луис Суарес Мирамонтес прокомментировал слухи об интересе "сине-гранатовых" к форварду Интера Лаутаро Мартинесу.

"Если бы я был на месте Лаутаро Мартинеса, я бы не менял команду. Это очень сложный вопрос. Но, конечно, если бы позвонил лично Месси, было бы трудно не задуматься.

У Лаутаро вся карьера впереди. Давайте смотреть правде в глаза: в Испании он будет иметь меньше значения, чем в Интере. Поэтому хочу посоветовать ему остаться в Интере", - приводит слова легенды Барселоны La Gazzetta Dello Sport.

В текущем сезоне Серии А Мартинес забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. Отступные за аргентинского нападающего составляют 111 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что Барселона должна заплатить 90 миллионов евро и отдать Гризманна за Лаутаро.