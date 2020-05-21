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Влиятельные клубы следят за Тайсоном

Влиятельные клубы следят за Тайсоном
12:25 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Родной клуб хочет вернуть «горняка» в свои ряды, но сомневается, что это удастся.

Президент бразильского "Интернасьонала" Марсело Медейрос рассказал, как обстоят дела в вопросе потенциального возвращения в клуб вингера Тайсона, ныне выступающего в Украине за "Шахтер".

"Недавно я разговаривал с Тайсоном. Он кумир болельщиков, и у него есть очень сильная идентичность с клубом. Но у него есть варианты с влиятельными клубами из Европы, которые также заинтересованы в его услугах. Как бы там ни было, "Интернасьонал" всегда будет открыт для него", - заявил Медейрос.

Ранее сам Тайсон заявил, что в 2021 году планирует вернуться в "Интернасьонал".

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ФК Шахтер, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
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