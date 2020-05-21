Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC запланировал ивент в Лас-Вегасе
UFC запланировал ивент в Лас-Вегасе
Сезон НБА возобновится в середине июля
Сезон НБА возобновится в середине июля
Бой Ломаченко - Лопес может пройти на открытом воздухе
Бой Ломаченко - Лопес может пройти на открытом воздухе
Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев
Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев

Клопп: Мы любим футбол, но это не важнее наших жизней или жизней других людей

Клопп: Мы любим футбол, но это не важнее наших жизней или жизней других людей
12:41 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Лояльный Юрген

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своим мнением о решении некоторых игроков клубов АПЛ не выходить на тренировки из-за угрозы заражения коронавирусом. Цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

"Это выбор футболистов. Я сказал перед занятием: "Вы здесь по своей воле. Обычно, если вы подписываете контракт, то должны быть в то время, которое я назначу, но в этом случае, если вы не чувствуете себя в безопасности, то не обязаны находиться здесь". Нет никаких ограничений, наказаний, ничего. Это их решение, и мы уважаем его на 100%".

"Все парни на месте, первая группа из 10 игроков, потом начнется еще одна тренировка, и это будут еще 10 игроков, а потом еще пять футболистов. Посмотрим, появятся ли они, но на данный момент мы знаем, что да, потому что в противном случае они бы позвонили. Ребята в порядке. Мы никогда не будем подвергать их опасности, чтобы делать то, что мы хотим. Да, мы любим футбол, да, это наша работа, но это не важнее наших жизней или жизней других людей".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
02 Уайлдер о Кличко: Он делал невероятные вещи и от этого никуда не деться
03 Рестлер, которого унесло в океан во время спасения сына, найден мертвым
04 Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
05 Гвардиола нашел замену Давиду Силве в Милане
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь