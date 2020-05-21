Клубы Первой лиги решили не доигрывать чемпионат по регламенту

Новости спорта:Мнения клубов разошлись.

Это решение принято сегодня на Совете лиг ПФЛ, проходящем на стадионе Оболонь в Киеве.

Шесть клубов Первой лиги проголосовали за доигровку чемпионата по регламенту в полном виде, восемь клубов проголосовали против, один клуб воздержался.

Клубы не смогли решить на Совете лиг, в каком виде необходимо завершить чемпионат Первой лиги. ПФЛ направит опросники в клубы Первой лиги и ожидает получить в ответ их позицию. Чемпионат Первой лиги может быть доигран в качестве мини-турнира за повышение в классе в Favbet Лигу и за право остаться в лиге. Также рассматриваются варианты оставить текущее турнирное положение команд или аннулировать результаты сезона.

Принятое решение впоследствии будет направлено на исполком УАФ для утверждения.

Ранее на Совете лиг ПФЛ принято решение досрочно завершить чемпионат во Второй лиге.

Решение голосованием поддержали представители 14 клубов. За вариант с доигровкой сезона выступили представители 5 клубов, один клуб воздержался от голосования.

Напомним, что соревнования в Первой лиге из-за карантина так и не возобновились после зимнего перерыва. Сейчас сыграно 19 туров.