Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC запланировал ивент в Лас-Вегасе
UFC запланировал ивент в Лас-Вегасе
Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены
Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены
Бриггс заявил, что договорился о бое с Тайсоном
Бриггс заявил, что договорился о бое с Тайсоном
Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев
Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев

Лукаку заявил, что никогда не простит Виллаша-Боаша

Лукаку заявил, что никогда не простит Виллаша-Боаша
01:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Бельгийский форвард рассказал, что зол на португальского специалиста.

В сезоне-2011/12 Андре Виллаш-Боаш решил не включать в заявку на Лигу чемпионов Ромелу Лукаку. Тогда Челси в финале обыграл Баварию и завоевал трофей уже с Роберто Ди Маттео, а бельгиец остался зол на португальца.  

"Ди Маттео сказал, что я буду с командой в финале Лиги чемпионов и после него. Он считал, что все должны приехать в Мюнхен – даже те, кто вне заявки или дисквалифицирован. Я благодарен ему".

"Я всегда мечтал о победе в Лиге чемпионов. Хотелось отпраздновать с командой. Я рад за клуб, но есть один человек, который многое отнял у меня – это Андре Виллаш-Боаш. Я никогда его не прощу".

"Если я ничего не сделал для победы – это не мой трофей, я с детства так считал", — приводит слова Ромелу Лукаку Goal.com.

Напомним, что сезон-2011/12 Челси начал с Виллашем-Боашем, а завершил с Роберто Ди Маттео. Португальский специалист был уволен за неудовлетворительные результаты. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андре Виллаш-Боаш, Ромелу Лукаку, Челси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Баскетбол 3х3: ФИБА обновила календарь соревнований
02 Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
03 Украинский баскетболист продолжит карьеру в США
04 ЧМ-2021: международная федерация хоккея планирует отсрочку
05 Зидан: титул – это в ДНК Реала, мы хотим выиграть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь