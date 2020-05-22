Лукаку заявил, что никогда не простит Виллаша-Боаша

Новости спорта:Бельгийский форвард рассказал, что зол на португальского специалиста.

В сезоне-2011/12 Андре Виллаш-Боаш решил не включать в заявку на Лигу чемпионов Ромелу Лукаку. Тогда Челси в финале обыграл Баварию и завоевал трофей уже с Роберто Ди Маттео, а бельгиец остался зол на португальца.

"Ди Маттео сказал, что я буду с командой в финале Лиги чемпионов и после него. Он считал, что все должны приехать в Мюнхен – даже те, кто вне заявки или дисквалифицирован. Я благодарен ему".

"Я всегда мечтал о победе в Лиге чемпионов. Хотелось отпраздновать с командой. Я рад за клуб, но есть один человек, который многое отнял у меня – это Андре Виллаш-Боаш. Я никогда его не прощу".

"Если я ничего не сделал для победы – это не мой трофей, я с детства так считал", — приводит слова Ромелу Лукаку Goal.com.

Напомним, что сезон-2011/12 Челси начал с Виллашем-Боашем, а завершил с Роберто Ди Маттео. Португальский специалист был уволен за неудовлетворительные результаты.