В ФК Верес зафиксирован случай заражения коронавирусом

Новости спорта:Заразился сотрудник футбольного клуба.

Президент ровненского Вереса Иван Надеин, выступая на состоявшемся в четверг Совете лиг ПФЛ, сообщил, что один из сотрудников клуба сдал положительный тест на COVID-19.

«Ситуация на Ровенщине непростая. У нас, например, слава Богу, по спортивной части заболеваний нет, а по административной – есть человек, который, соответственно, имеет позитивный тест», — рассказал Надеин.

Напомним, на прошедшем Совете лиг клубы приняли решение досрочно завершить чемпионат во Второй лиге. Верес на момент остановки первенства занимал третье место в группе А.

По словам президента ПФЛ Сергея Макарова, клубы пришлют свою позицию по поводу обмена между Первой лигой и Второй.