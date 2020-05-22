Реал принял решение по Хакими

Новости спорта:Марокканскому защитнику не поступало предложение от Интера.

Крайний защитник мадридского Реала Ашраф Хакими начиная с лета 2018 года выступает за дортмундскую Боруссию на правах аренды, но предстоящим летом марокканец должен вернуться на Сантьяго Бернабеу.

Футбольный агент Алехандро Камано, представляющий интересы Хакими, заявил, что его клиент не получал предложение от Интера и вновь будет играть за стан "сливочных".

"Такого предложения нет, и мы вернемся в Мадрид. Ашраф определенно станет лучшим игроком на своей позиции", — приводит слова агента Explica.

В текущем сезоне Ашраф Хакими провел за Боруссию Д 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что 21-летний фулбек стал самым быстрым игроком Бундеслиги в кампании-2019/20.